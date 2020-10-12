12 октября — Dow Jones. Apple Inc. мастерски продает дорогие товары, однако 5G может стать наиболее серьезным вызовом за всю историю компании.

Технологический гигант назначил на 13 октября мероприятие, на котором, как ожидается, представит линейку iPhone этого года. Как обычно, компания ничего не сообщила о том, какой будет 20-я итерация ее культового смартфона, не считая версий с большим экраном уже известных моделей. Однако утечки и отчеты поставщиков косвенно подтверждают, что беспроводной стандарт нового поколения 5G будут поддерживать как минимум некоторые модели этого года, в то время как сама Apple анонсировала это мероприятие под названием "Привет, скорость".

Почти все конкуренты компании, включая крупнейшего – Samsung – уже выпустили на рынок телефоны с 5G. Однако активнее всех в мире этот стандарт внедряет Китай, на который пришлось более трех четвертей поставок устройств с 5G во 2-м квартале, согласно Counterpoint Research. В США уровень покрытия 5G остается невысоким даже в крупных городах, что негативно сказывается на покупках устройств с этим стандартом. По оценке IDC, в 1-м полугодии в США было продано 4,2 млн смартфонов с 5G, или около 7,5% от общего числа смартфонов, проданных в стране за это время.

Как ожидается, Apple увеличит эту цифру. Аналитик Counterpoint Джефф Филдхак прогнозирует, что в этом году новые iPhone резко увеличат рыночную долю устройств с 5G, в результате чего к концу года на них будет приходиться 20% от всех продаж смартфонов в стране. Некоторые аналитики рынка акций начали вновь использовать термин "суперцикл", применявшийся для прогнозирования успешных циклов продаж iPhone в прошлом, — хотя и не всегда точно. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков от Visible Alpha, общие физические продажи iPhone в нынешнем финансовом году Apple, который истечет в следующем сентябре, вырастут на 10% после двух лет снижения подряд. В Сети появились цены и данные о начале продаж iPhone 12

Это, в свою очередь, поддержало акции Apple, которые прибавляют 59% с начала года даже после отступления от своего максимума от 1 сентября. С мультипликатором более 31х к прогнозной прибыли акции компании торгуются в наиболее дорогом для себя диапазоне оценки более чем за 10 лет.

Заслуживает ли этого iPhone 5G? Вероятно, нет – если это единственный коммерческий фактор его привлекательности. Сравнения с прошлым затруднительны: последний масштабный переход на действующий стандарт LTE происходил в 2010-2012 годах, когда бизнес смартфонов все еще быстро рос в масштабах всего мира. Первым устройством Apple с LTE был iPhone 5, запущенный в конце 2012 года. Это устройство также вдохновило ряд прогнозов о "суперцикле", однако продажи и небольшая рентабельность этого телефона не оправдали этого ажиотажа. В преддверии запуска iPhone 5 акции Apple выросли на 65% с начала года, однако за оставшуюся его часть снизились на 24%.

Как правило, покупателей смартфонов мотивируют такие улучшения, как больший размер экрана, более качественная камера и более емкая батарея. Цикл iPhone 6, стартовавший в конце 2014 года, стал лучшим в истории Apple благодаря значительному увеличению размера экрана. Прошлогодние iPhone 11 Pro с камерами с тройным объективом оказались популярнее, чем ожидалось. Аналитики считают, что на эти модели пришлось 28% от общего объема продаж iPhone за финансовый год по сентябрь против 23% для топовых моделей iPhone предыдущего года, согласно Visible Alpha.

Успех прошлогодних iPhone фактически стал еще одним вызовом для компании, поскольку покупатели смартфонов теперь, как правило, предпочитают пользоваться своими устройствами от трех до четырех лет. У Apple все еще есть значительная база поклонников, готовых покупать все, что компания ежегодно выпускает. Однако привлечь их столько, чтобы обосновать рыночную стоимость в 2 трлн долларов, будет непросто.

— Автор Dan Gallagher, dan.gallagher@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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