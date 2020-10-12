12 октября — Dow Jones. Законодатели на прошлой неделе предложили разукрупнить технологические компании путем возвращения жестких антимонопольных законов и правоприменительных мер, сходных с теми, что действовали на рубеже веков. Они утверждают, что Amazon, Facebook, Google и Apple получили монопольную власть, которую используют для ликвидации конкуренции и подавления инноваций.

За несколько дней до этого Facebook Inc. разработала свой собственный документ, в котором говорится, что разукрупнение компании является "безнадежным мероприятием" по ряду причин, включая то, что составляющие ее части сами по себе слишком сложны и взаимосвязаны (Instagram, WhatsApp и рекламный бизнес), чтобы их можно было безболезненно выделить в качестве независимых компаний или отграничить как отдельные подразделения.

"После многолетней напряженной и затратной работы Instagram и WhatsApp теперь интегрированы в одну уникальную инфраструктуру, которую Facebook создала с нуля", – пояснила компания в обзоре.

Комитет палаты представителей по антимонопольным вопросам во вторник опубликовал доклад, в котором признает доводы Facebook о том, что разделение любого технологического гиганта маловероятно, если только конгресс не примет новых законов. Для обеспокоенных законодателей это только доказывает настоятельную необходимость понять, что же дальше делать с технологической мощью из Кремниевой долины.

У тех, кто ратует за ограничения для этих компаний, возникает один вопрос. У упомянутых четырех гигантов беспрецедентная рыночная стоимость и доминирующие позиции в различных отраслях – от цифровой рекламы и продажи приложений до онлайн-розницы и мобильных вычислений. Если они настолько структурно сложные, что разделить их уже непозволительно трудно, что же случится, если они продолжат беспрепятственно расти еще лет десять? Эти компании планируют продолжить развиваться в сферах здравоохранения, криптовалют, нейрокомпьютерных вычислений, развернутой в космосе связи и бесчисленном количестве других областей.

В финансовый кризис 2008-2009 годов некоторые утверждали, что у любого слишком крупного для банкротства банка, если уж на то пошло, просто нет права на существование. Поскольку технологические гиганты все время расширяют бизнесы и усиливают вертикальную интеграцию, многие экономисты и активисты сейчас приходят к такому же выводу: "слишком структурно сложные для разукрупнения" – это как "слишком крупные для банкротства". Это аргумент в пользу того, чтобы сделать как раз то, чего эти компании пытаются избежать.

Маэль Гавэ, бывший гендиректор крупнейшей российской платформы интернет-торговли, бывший операционный вице-президент Priceline Group и автор книги о нынешних проблемах технологических гигантов и способах их решения, говорит, что с технической точки зрения выделить Instagram и WhatsApp будет трудно, но посильно. В качестве независимых компаний им придется перестроить свои системы текстовых сообщений и рекламы и перейти к другому провайдеру облачных услуг. Это, на ее взгляд, ухудшит качество обслуживания пользователей в краткосрочной перспективе, но такое "разделение" может быть завершено за год или два.

Хотя Google из Alphabet Inc. пока ничего не сказала в защиту "слишком многосоставной" структуры, она также тесно встроила в свою корпоративную структуру недавно приобретенные компании – от рекламного гиганта DoubleClick и стримингового колосса YouTube до самой популярной в мире операционной системы Android.

Выделить любую из этих фирм будет не менее сложно, и, как говорит Гавэ, это, возможно, приведет к аналогичным кратковременным проблемам. "Однако это не значит, что мы вообще не должны этим заниматься, – пояснила она. – Это просто значит, что мы должны быть готовы к проблемам, которые в связи с этим возникнут у пользователей и рекламодателей".

В случае Apple Inc. "линии раскола" – так в палате представителей называют места разделения различных потенциально отделимых бизнесов – менее очевидны. Большей частью своего роста

Apple обязана приобретению технологических стартапов. Тем не менее в докладе палаты представителей осуждается привычка Apple одновременно управлять доминирующей розничной платформой и конкурировать с ее вендорами.

В своем магазине App Store она ставит на первые строчки поиска собственные приложения (как утверждает Apple, проведенные ею проверки не доказывают это утверждение). Кроме того, она взимает 30%-ную комиссию с операций, которые проводятся в приложениях сторонних фирм, представленных в ее магазине. Это привело к тому, что многие фирмы пытаются обойти правила Apple, заявляя, что она стала монополистическим посредником для сотен миллионов потребителей.

В письменном заявлении Apple говорится: "У нашей компании нет доминирующего рыночного положения ни в одном из сегментов, где мы ведем бизнес… В прошлом году только в США магазин App Store содействовал проведению торговых операций на 138 млрд долларов, причем более 85% этих средств выплачено независимым разработчикам. Комиссионные ставки Apple полностью соответствуют ставкам, которые устанавливают другие магазины приложений и игровые платформы".

Томас Филиппон, экономист и профессор финансов в Школе бизнесе Штерна в Университете Нью-Йорка, специализируется на вопросах монополий и регулирования. Он выступает против того, чтобы относиться к технологическим гигантам как к единому целому. Даже если ко всем этим компаниям можно применить некоторые схожие принципы (например, в докладе палаты представителей предлагается сделать универсальным правилом то, что компании не могут продвигать свои собственные товары на принадлежащих им доминирующих платформах), эти принципы буду значить для них абсолютно разные вещи. Выделение App Store из Apple – абсурдная идея, считает Гавэ, однако непонятно, как еще в рамках регулирования можно ограничить ее власть.

Для Amazon.com Inc. одной из проблем является ее торговая площадка, на которой, как сказали некоторые сотрудники компании, она использует данные по продажам вендоров для создания конкурирующих товаров. Amazon 4 октября направила письмо в подкомитет палаты представителей, в котором утверждает, что в ходе внутреннего расследования ей не удалось найти примеров того, что ее сотрудники заняты такими проектами. Amazon тоже показывает в первых строчках в поиске на своей платформе собственные товары.

Гавэ считает, что Amazon, возможно, придется полностью пересмотреть свой образ мыслей касательно того, что означает "вред потребителям". Хотя у компании ни в одной из областей, помимо интернет-торговли, нет лидирующего положения, перечень ее услуг и товаров настолько велик – от Alexa, Ring и Eero до Whole Foods, Amazon Logistics, Amazon Web Services и невероятно популярной программы членства Prime, – что ее возможности по сбору данных об американцах стали всеобъемлющими.

В многословном возражении, направленном в палату представителей, компания назвала свои предложения "альтернативным вариантом", рожденным из "рассмотрения законодательного регулирования". Amazon подчеркнула уже знакомые положения, например то, что на ее долю в мировой рознице приходится менее 1%, а в американкой – 4%, причем эти цифры основываются на весьма великодушных оценках рынков, на которых она конкурирует. Компания пришла к выводу, что предложения, перечисленные в докладе, навредят как продавцам, так и потребителям и приведут к росту цен и сокращению выбора.

Как бы то ни было, критикам технологических гигантов, скорее всего, придется подождать действий конгресса, прежде чем начнет разворачиваться любой из этих сценариев. Наилучшим вариантом дальнейшего выяснения их рыночной силы может стать осмотрительный подход к их будущим приобретениям, полагает Дениз Хирн, старший научный сотрудник некоммерческой организации American Economic Liberties Project, выступающей против концентрации власти в руках нескольких корпораций.

В докладе палаты представителей говорится, что в будущем любое приобретение, совершаемое технологическим гигантом, следует по определению считать попыткой ликвидировать конкурентов или приобрести несправедливое преимущество. Поэтому обязанности по доказыванию обратного должны лечь на плечи компаний.

— Автор Christopher Mims; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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