МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США ускорили рост в понедельник вечером, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 3%, в то время как акции некоторых крупных американских IT-компаний дорожают на 5-7% на ожидании поддержки экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.49 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,02%, до 28878,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,2%, до 11950,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,01%, до 3547,17 пункта. После открытия индексы росли в пределах 1%.

Ралли фондовых рынков следует на фоне ожиданий инвесторами нового пакета стимулирования экономики США в свете грядущих президентских выборов в стране.

"Рынок пришел к осознанию того, что стимулирование будет, и не важно, кто является президентом", — отметил главный инвестиционный стратег SlateStone Wealth LLC Роберт Павлик (Robert Pavlik), которого цитирует агентство Рейтер.

Стоимость акций некоторых технологических компаний показывает более заметный рост. Так, бумаги Apple дорожают на 6,79% в преддверии мероприятия, на котором, как ожидается, компания представит новую модель iPhone. Акции Twitter дорожают на 5,58%, ранее Deutsche Bank повысил рекомендации по бумагам компании до "покупать".