МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в понедельник около 22.26 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, а также Великобритании, Нидерландов, Германии и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (55%) жалуется на проблемы с работой опции Stories, 38% — на проблемы с загрузкой новостной ленты, 5% — с размещением публикаций.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.