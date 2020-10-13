МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. У новых изделий iPhone 12 будет улучшенная камера, система Face ID будет работать быстрее. Об этом, как пишет MacRumors, говорится в Twitter-публикациях сетевого инсайдера Макса Вейнбаха. В Сети появились цены и данные о начале продаж iPhone 12

По его словам, хотя "самые важные вещи" о новых iPhone уже раскрыл пользователь китайской сети Weibo "Канг" в пятницу, но сам он предлагает новую конкретную информацию.

Сообщается, в частности, что Apple по-прежнему намеревается реализовать функцию "алгоритма динамического зонирования", которая позволит ускорить Face ID. При этом на 5,4-дюймовом iPhone 12 mini вырез Face ID будет в уменьшенном виде.

Вайнбах пишет, что все модели iPhone 12 получат существенно улучшенный цифровой зум за счет усовершенствования софта, а у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, кроме того, будет улучшен оптический зум.

Также у гаджетов может появиться функция "своего рода макросъемки", а благодаря сверхширокой диафрагме объектива на моделях Pro можно будет получить возможность снимать еще ближе к объектам съемки. Предполагается, что у этого сверхширокого объектива диафрагма будет на 35% шире, благодаря чему качество съемки при слабом освещении станет лучше.

Кроме того, отмечается, что у iPhone 12 Pro и 12 Pro Max время автономной работы увеличивается как минимум на один час, но ожидается, что время автономной работы iPhone 12 mini будет меньше, чем у iPhone 11, — из-за размера.

Вайнбах также подтвердил предыдущие инсайды о моделях iPhone 12, которые, вероятно, поддерживают съемку 4K-видео со скоростью 120 или 240 кадров в секунду.

Отчет, как отмечается, основан на последних обновлениях из источников, полученных за последние три недели.

Внеочередную презентацию Apple анонсировала 7 октября. Она намечена на следующий вторник, 13 октября, начало в 20:00 по мск.