МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Экономисты прогнозируют, что продолжающиеся споры по поводу введения новых налогов, как и попытки властей разных стран ввести эти налоги, могут спровоцировать новую разрушительную торговую войну. Американский банк отказался верить в доллар

Как пишет CNBC со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), такая война обернется ежегодной потерей в размере 1% глобального ВВП.

Речь идет, в первую очередь, о цифровом налоге. Он распространяется на прибыль цифровых компаний, производящих контент и нематериальные товары. В частности — онлайн-кинотеатры.

Среди корпораций этого сектора принято выделять "большую четверку". Эти американские гиганты принято называть аббревиатурой GAFA, по первым буквам названий:

Google,



Apple,



Facebook,

Amazon.

По мнению издания, эти компании способны продавать свою продукцию потребителям в разных странах, не являясь привязанными ни к одному из государств.

Многие такие гиганты регистрируются в странах с низкими налоговыми ставками, например, в Ирландии.

Доказать факт совершения покупки пользователем из определенной страны, как и добиться выплаты налога на прибыль в бюджет этого государства, в настоящее время сложно.

Поэтому власти разных государств несколько последних лет потратили на попытки разработать новый налог, который бы распространялся на доходы таких корпораций. В частности, в Евросоюзе пытаются выработать единую политику по этому вопросу среди всех стран-участников, но пока успехов нет.

ОЭСР выступает в переговорах по налогообложению как посредник.

Также претендентом на часть прибыли цифровых гигантов выступают Соединенные Штаты: президент Дональд Трамп указывает на американское происхождение большинства цифровых корпораций и считает, что налоги должны идти в казну этой страны.