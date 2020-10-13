МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Самой популярной моделью смартфонов Apple у россиян за последний год стал iPhone 11, сообщили РИА Новости представители крупнейших ритейлеров.

"В этом году самой популярной моделью Apple стал iPhone 11. Чаще всего пользователи сервиса переходили на предложения этой модели в конфигурациях 64 Гб и 128 Гб. Второй по популярности моделью стал iPhone Xr, а третьей iPhone 11 Pro", — рассказали в пресс-службе "Яндекс.Маркета".

Лидерство модели подтвердили и в МТС. "iPhone 11 стал самым продаваемым iPhone в 2020 году. В Розничной сети МТС смартфон занял порядка 40% в структуре продаж бренда в натуральном значении", — рассказали в компании.

Официальный старт продаж модели в России пришёлся на вторую половину сентября 2019 года. Как отмечают эксперты "Яндекс.Маркета", через два месяца после старта продаж цены на новые модели начали падать. Сильнее всего подешевел iPhone 11 Pro 512 Гб. К ноябрю устройство потеряло в стоимости уже 15%.

По данным сервиса, самая популярная модель из новинок — iPhone 11 64 Гб — на старте продаж стоила в среднем около 60 тысяч рублей. Сейчас средняя цена на него на "Маркете" составляет чуть более 50 тысяч рублей. В целом линейка iPhone 11 на данный момент потеряла в цене меньше всего. В Сети появились новая информация об iPhone 12

В свою очередь, в сети МТС девять из десяти купленных моделей iPhone 11 были с 64 ГБ или 128 ГБ памяти. На более дорогую модель с 256 ГБ пришлось всего 10% продаж. Наиболее популярные цвета — черный, белый, зеленый и фиолетовый, отметили в компании.

В целом, по данным аналитиков розничной сети МТС, летом 2020 года количество проданных iPhone в России увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая доля на рынке смартфонов составила 10% в натуральном выражении и 22% в денежном.