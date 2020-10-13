МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. После того, как американская корпорация Apple выпустит в продажу новый флагманский смартфон, с прилавков могут исчезнуть две других модели бренда, заявил автор YouTube-канала о технике Wylsacom Валентин Петухов изданию Ura.ru.

Он отметил, что предстоящий выход новой линейки iPhone 12 вытеснит с рынка некоторые предыдущие модели.

"По логике, на рынке должен остаться iPhone 10 — он еще очень востребованный и будет хорошо смотреться на фоне iPhone 12. Также должен остаться iPhone SE", — рассуждает эксперт.

Он добавил, что с полок пропадут iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Петухов также рассказал, что цены на старые модели Apple пойдут вниз: в среднем, на $50 за гаджет.