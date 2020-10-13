МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Продажи смартфонов Apple на AliExpress в России за девять месяцев в денежном выражении выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, их доля в обороте локального маркетплейса выросла до 25% с 15%, говорится в сообщении AliExpress.

"Продажи продукции Apple на AliExpress выросли в полтора раза. Покупатели перестали ассоциировать площадку с недорогими китайскими товарами и стали чаще заказывать модные гаджеты. Продукция Apple обеспечивает около четверти оборота категории "смартфоны" на локальном маркетплейсе AliExpress, уступая лишь продукции бренда Xiaomi", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что доля Apple на платформе растет в последние два года: в январе-сентябре 2019 года она составляла порядка 15%, за тот же период 2020 года – 25%. "В денежном выражении доля выросла более чем в полтора раза, в том числе за счет расширения числа официальных селлеров на AliExpress: запустились магазины "Мегафон", "Билайн", "Ситилинк" и "Связной", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что наиболее популярными моделями смартфонов Apple в этом году на AliExpress стали iPhone 11 и iPhone Xr, что соответствует и общерыночному рейтингу продаж смартфонов в России (в 2019 году лидерами были iPhone Xr, iPhone 7 и iPhone 8). "Для большинства лояльных к марке Apple российских потребителей эти модели стали оптимальными по соотношению стоимости, функциональности и новизны. Модели предыдущих серий с интерфейсом и форм-фактором предыдущего поколения, несмотря на более доступную цену, привлекательны для наиболее консервативных пользователей", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что покупатели iPhone на AliExpress в основном сосредоточены в нескольких регионах России — Москва и Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская, Кировская области, Башкирия, Ростовская область и Ставропольский край. При этом наибольшая доля покупателей Apple наблюдается в Калининградской, Тверской и Кировской областях. В Москве только треть покупателей AliExpress предпочли продукцию Apple.

Apple во вторник, 13 октября, проведет презентацию, в ходе которой, как ожидается, представит новую линейку iPhone. Как писали СМИ, ожидается, что Apple выпустит iPhone 12 вместе с iPhone 12 Max или iPhone 12 mini, каждый из которых будет оснащен 5,4-дюймовым и 6,7-дюймовым OLED-экраном. Также ожидается, что новые модели смартфонов будут поддерживать 5G.