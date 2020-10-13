МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2023 году обеспечить перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству РФ… Обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах. Срок – 1 января 2023 года, доклад – раз в полгода, начиная с 1 января 2021 года", — говорится в сообщении.