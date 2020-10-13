МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение отложить ввод электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который был намечен на 1 ноября, до 31 марта 2021 года, сообщила на своей странице в Facebook помощница председателя комиссии Ия Малкина.

В России начали выдавать электронные ПТС взамен бумажных с 1 ноября 2019 года. Вместе с РФ на ЭПТС должны были также перейти другие страны ЕАЭС, однако тогда коллегия ЕЭК продлила срок выдачи бумажных ПТС на год, до 1 ноября 2020 года. При этом, как пояснили РИА Новости в пресс-службе ЕЭК, Армения не является участницей соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства.

"Коллегия ЕЭК только что приняла решение перенести переход на систему электронных паспортов транспортных средств до 31 марта 2021 года", — написала Малкина, отметив, что решение касается трех стран: Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.

Малкина подчеркнула, что со 2 ноября 2020 года транспортные средства, изготовленные или выпущенные в обращение в государствах ЕАЭС, будут регистрироваться в России только при наличии электронных ПТС.