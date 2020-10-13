ВАШИНГТОН, 13 окт – ПРАЙМ. Компания Apple во вторник в рамках онлайн-презентации представила новую модель смартфона iPhone 12 с поддержкой мобильной сети 5G.

Apple представила новый смартфон позже, чем другие свои новинки из-за вызванных пандемией коронавируса задержек в его производстве. Презентация часов и планшетов от Apple прошла в сентябре. Онлайн-формат презентации смартфона, которая ведётся на сайте компании, также обусловлен пандемией.