МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Среднестатистический человек использует смартфон 2,5 часа в сутки. Этого достаточно, чтобы нанести организму вред в виде нарушений зрения, негативных психологических эффектов и нарушения сна. Яркий свет экрана и мелкий шрифт могут ускорить процесс снижения зрения, рассказал агентству "Прайм" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. Эксперт рассказал, как узнать, что сим-карту пора менять

"Для того, чтобы уменьшить вред зрению от смартфона, можно отрегулировать яркость в зависимости от освещения или пользоваться опцией "Автояркость", а также изменить размер шрифта, чтобы он был четко виден с расстояния хотя бы в 30 см", — советует эксперт.

Он также не рекомендует держать телефон близко к лицу и читать с мобильного устройства при плохом освещении и неправильном наклоне головы. Постоянное использование смартфона, например, листание ленты соцсетей и новостей, или появление тревожности, когда телефона нет под рукой, – это признаки мобильной зависимости.

"Постарайтесь не использовать смартфон во время перерывов и перед сном. Излучаемый гаджетами синий свет (с длиной волны около 450–480 нм) вызывает чувство настороженности и влияет на наши биологические часы. Это наносит ущерб производству мелатонина ("гормона темноты") в организме", заключил Бодров.