МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. При выборе устройства, которое причинит меньший вред здоровью, необходимо обращать внимание на его общие характеристики, производителя и читать отзывы покупателей, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин. Эксперт рассказал, когда нужно срочно отключить интернет и смартфон

"Медики и ученые периодически проводят исследования, чтобы доказать или опровергнуть вред сотовых устройств. Однако к однозначному выводу они так и не пришли. При этом большую опасность несет не электромагнитное излучение, как принято полагать, а качество сборки устройства", — отмечает эксперт.

Нередко из-за некачественной сборки или брака мобильные устройства воспламенялись или у них взрывались аккумуляторы, как, например, у небезызвестных Galaxy Note 7 или Redmi Note 7 Pro. Именно поэтому рекомендуется обращать внимание на производителя смартфона, общие характеристики и отзывы покупателей, добавляет он.

"Большинство "ноунеймовских" компаний, которые занимаются выпуском сотовых устройств, используют более дешевые и, как следствие, менее качественные компоненты при сборке, что в свою очередь приводит к негативным последствиям", — заключил Аверин.



