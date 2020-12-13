МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Преступники идут в ногу с развитием технологий и увеличением разнообразия каналов оплаты различных товаров и услуг, отсюда рождаются и новые способы "монетизации" для мошенников. В 2020 году возросло количество правонарушений, связанных со считыванием гражданами QR-кодов как в информационных целях, так и для того, чтобы что-то оплатить, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код

"Мошенники размещают QR-коды на листовках, информационных стендах либо замещают надлежащие коды организаций, в которых потребитель хочет произвести оплату, на сгенерированные собственные коды, которые перенаправляют денежные средства плательщика на счета злоумышленников", — объясняет юрист.

Использовать преступники могут одну из двух схем: либо человек переводит деньги на их счет вследствие введения в заблуждение, либо по незнанию скачивает на телефон вирусное программное обеспечение, которое взламывает другие программы и получает доступ к личным и банковским реквизитам и паролям пользователя, говорит он.

QR-код – это в первую очередь способ доставки текстовой информации на мобильное устройство, действия с этой информацией производит пользователь. Поэтому из-за простого считывания картинки QR-кода не произойдет ничего плохого, добавляет он. Эксперт рассказал, у кого чаще всего воруют деньги с карт

Если потребителю предлагается оплатить услуги заведения по реквизитам, зашитым в QR-код, с большей долей вероятности он не будет проверять, те ли реквизиты ему предлагаются для оплаты и верна ли информация о юридическом лицу. В таких случаях в борьбе с мошенниками поможет только ваша осторожность и бдительность при совершении оплат, отмечает Редин.

Для того, чтобы подстраховать себя и использовать дополнительную защиту юрист рекомендует использовать сервисы для считывания QR-кода от проверенных производителей антивирусов, которые проверяют присутствие зашифрованной ссылки на предмет присутствия в базах фишинговых и вредоносных страниц.

"Если бы обнаружили, что из-за применения QR-кода с вашего счета мошеннически были списаны денежные средства, вы можете обратиться в банк с запросом об отмене операции по причине того, что она была ошибочной (по неверным реквизитам) или же в отделение полиции с заявлением о мошенничестве", — заключил Редин.

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