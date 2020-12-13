МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Для защиты смартфона от повреждений в большинстве случаев вполне достаточно защитного стекла, чехла или бампера, рассказала главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина в интервью радио Sputnik.

По ее словам, этого вполне хватит, чтобы обезопасить смартфон. Специалист сказал, какие программы постоянно замедляют ваш смартфон

При этом противоударные и водонепроницаемые смартфоны, которые предназначены для работы в экстремальных условиях, — это довольно громоздкие и тяжелые аппараты, и вряд ли нужны обычным пользователям, отметила она.

Сейчас корпус устройства может быть исполнен в трех вариантах – стекло, пластик или металл. Самый практичный материал – пластик, необходимо лишь учитывать, что такой корпус делает невозможной одну из популярных функций.

"Надо выбирать смартфон, исходя из того, нужна ли вам беспроводная зарядка. Пластиковый смартфон никогда не будет поддерживать беспроводную зарядку. Но с точки зрения практичности пластик лучше: не так бьется, как стекло, гораздо дешевле в ремонте, чем стеклянный корпус. Тем более многие сейчас делают такой пластик, что там даже и не сразу поймешь, кажется, что стекло", – отметила Мурзина.

Также она пояснила, нужно ли отдельно защищать камеру смартфона. По ее словам, производители обычно делают специальные бортики вокруг самого объектива, что защищает от царапин. "Но есть другая проблема: многие протирают камеру перед использованием подручными материалами – футболкой, краем рукава. Конечно, производитель защищает камеры от царапин, но тем не менее, при неаккуратном обращении можно ее поцарапать. Это скажется на снимках – они будут мутные", — отметила эксперт.

Для ухода за объективом можно иметь с собой специальную тряпочку. "Это более полезное и выгодное приобретение, чем всякие устройства, которые ставятся на сами объективы", – отметила Мурзина.

Она напомнила, что не стоит носить смартфон в заднем кармане в холодное время года, так как человек может упасть или стать жертвой карманника — в плотной одежде хищение можно и не почувствовать.

Лучше убрать телефон во внутренний карман и на морозе меньше доставать его: так и руки не будут мерзнуть, и гаджет будет разряжаться медленнее.

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