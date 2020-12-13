МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Астрономы из Калифорнийского университета узнали, когда Солнце поглотит планеты и уничтожит Солнечную систему. Результаты их исследования опубликовало издание The Astronomical Journal.

При помощи компьютерного моделирования американские ученые выяснили, что Солнечная система исчезнет через 100 миллиардов лет. Это намного меньше, чем упоминалось ранее. Россия начала разработку ядерного буксира для полетов к Юпитеру и Венере

Согласно исследованию, сначала Солнце превратится в красного гиганта и поглотит близкие к себе планеты, в том числе и Землю. Затем она станет белым карликом и потеряет половину своей массы. Так, из-за этого орбиты планет-гигантов станут огромными и нестабильными. Это приведет к “расшатыванию” Солнечной системы. Сатурн и Юпитер в течение 30 миллиардов лет уйдут из Солнечной системы, а в остальные 100 миллиардов лет — и остальные планеты.

Отмечается, что международный коллектив ученых зарегистрировал нейтрино, которые появляются из-за термоядерных реакций CNO-цикла на Солнце. Такое открытие доказало существование данного источника энергии на ближайшей к Земле звезде.