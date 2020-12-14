МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Работа сервисов Google, в которой ранее в понедельник был зарегистрирован масштабный сбой, восстанавливается, YouTube снова доступен, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Названы основные киберугрозы 2021 года

Число жалоб на сбои сервисов Google постепенно снижается. По состоянию на 15.40 мск жалоб на сбои в YouTube было всего чуть более 9 тысяч, в то время как на пике минутами ранее число жалоб достигало 112 тысяч.

Пользователи Google, Gmail и YouTube в ряде стран в понедельник столкнулись со сбоем в работе сервисов. Наибольшее количество неполадок было зафиксировано в России, Нидерландах, Франции, Германии и ряде других стран.

Разработчики YouTube в официальном Twitter аккаунте подтвердили наличие сбоев в работе своего сервиса и пообещали решить возникшие проблемы.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой и почтой Gmail. Она также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.