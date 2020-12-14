МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Продажи беспроводных наушников в России выросли в полтора раза на фоне перехода на удаленный формат работы, сообщает пресс-служба крупнейшего российского сотового оператора МТС.

"За первые 11 месяцев 2020 года россияне купили 7,4 миллиона беспроводных наушников на сумму 31,4 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи Bluetooth-гаджетов увеличились на 44% в натуральном и 45% в денежном выражении", — уточняет компания. Названы основные киберугрозы 2021 года

По мнению аналитиков оператора, использование гарнитур стало особенно актуальным во время перехода на удаленную работу, когда увеличилось количество рабочих звонков и онлайн-конференций.

Отмечается, что главным драйвером роста стали TWS-устройства — 60% покупателей беспроводных наушников в 2020 году отдавали предпочтение именно моделям с зарядными кейсами. Эта категория гаджетов заняла 80% сегмента в денежном выражении. "Количество проданных TWS-девайсов в период с января по ноябрь 2020 года увеличилось на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма продаж выросла на 77%", — отмечают в компании. При этом, средняя стоимость упала на 25% и составила 5,8 тысячи рублей.

По подсчетам аналитиков розничной сети МТС, в 2020 году россияне приобрели более 1 миллиона наушников от Apple. Airpods 2 с разными видами футляров выбирали в 65% случаях, Airpods Pro — в 26% и 9% приходятся на Airpods первого поколения. В денежном выражении все модели Airpods заняли 60% российского рынка.

В количественном выражении самыми популярными у россиян оказались устройства от бренда JBL: их доля по количеству проданных экземпляров составила 23%. Затем идут модели Apple и Xiaomi с 14%. Sony заняли 5%, а Samsung — 4%. В денежном выражении лидируют Apple (45%), JBL (14%), Samsung (8%), Xiaomi (7%) и Sony (4%).