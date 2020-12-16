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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201216/832594813.html
Twitter закрывает свое приложение онлайн-трансляций Periscope
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Американский сервис микроблогов Twitter объявил о закрытии приложения онлайн-трансляций Periscope со следующего апреля. "Twitter принял непростое решение закрыть приложение... ПРАЙМ, 16.12.2020
технологии, twitter, новости, технологии, ит-бизнес
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Американский сервис микроблогов Twitter объявил о закрытии приложения онлайн-трансляций Periscope со следующего апреля.
"Twitter принял непростое решение закрыть приложение Periscope. Приложения Periscope для iOS и Android прекратят работать с 31 марта 2021 года", — говорится на сайте компании.
Уже с 15 декабря в приложении нельзя создавать новые аккаунты, а после 31 марта пользователи не смогут вести там трансляции, отмечает Twitter. Теперь трансляции можно проводить через Twitter Live, также говорится в сообщении.
Ранее в декабре Twitter приобрел стартап Squad, разрабатывающий сервис для видеозвонков.
Приложение Periscope было представлено Twitter в марте 2015 года, тогда сервис заявлял, что купил Periscope в январе того же года. В минувшем ноябре Twitter сообщил, что вводит там новую функцию Fleets, которая позволяет размещать исчезающие через 24 часа публикации.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.