МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Американский сервис микроблогов Twitter объявил о закрытии приложения онлайн-трансляций Periscope со следующего апреля.

"Twitter принял непростое решение закрыть приложение Periscope. Приложения Periscope для iOS и Android прекратят работать с 31 марта 2021 года", — говорится на сайте компании.

Уже с 15 декабря в приложении нельзя создавать новые аккаунты, а после 31 марта пользователи не смогут вести там трансляции, отмечает Twitter. Теперь трансляции можно проводить через Twitter Live, также говорится в сообщении.

Ранее в декабре Twitter приобрел стартап Squad, разрабатывающий сервис для видеозвонков. Акции Twitter упали в цене более чем на 17%

Приложение Periscope было представлено Twitter в марте 2015 года, тогда сервис заявлял, что купил Periscope в январе того же года. В минувшем ноябре Twitter сообщил, что вводит там новую функцию Fleets, которая позволяет размещать исчезающие через 24 часа публикации.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.