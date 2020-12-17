МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС и компания Microsoft подписали соглашение о развитии российского рынка интернета вещей; компании интегрируют глобальную платформу Microsoft Azure IoT Central и крупнейшую в РФ сеть интернета вещей NВ-IoT от МТС, а также начнут предоставлять доступ к сервису для управления устройствами интернета вещей через провайдера облачных сервисов CloudMTS, сообщила пресс-служба оператора.

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"Мы рассчитываем, что соглашение поможет российскому рынку интернета вещей восстановиться после спада в 2020 году. Российские разработчики IoT-устройств получат новые возможности для развития и продвижения своих продуктов, что в перспективе трех лет может привести к кратному увеличению числа "умных" устройств…. Мы также прогнозируем, что в перспективе пяти лет российский рынок граничных вычислений будет расти в среднем на 30% в год, а рынок интернета вещей – на 15%", – прокомментировал соглашение вице-президент МТС Дмитрий Халин.

Клиенты также получат возможность реализовать гибридные сценарии с использованием граничных вычислений, когда потоки данных проходят первичную обработку в месте их генерации. Благодаря партнерству российские компании смогут создавать IoT-решения с одновременным использованием локальных мощностей инфраструктуры оператора и глобального облака Microsoft Azure и при этом иметь возможность выбирать, где хранить данные телеметрии.

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Российские разработчики устройств для интернета вещей (IoT) для сети NB-IoT получат доступ к платформе Azure IoT Central и смогут разрабатывать и запускать гибко масштабируемые IoT-системы в локальных средах и труднодоступных местах, имея при этом доступ к продвинутым сервисам облака Microsoft Azure.

"Это позволит упростить и удешевить создание "умных" устройств и IoT-сервисов, а также ускорить их вывод на российский и глобальные рынки. Кроме того, планируется создание специального маркетплейса для производителей, разрабатывающих решения на основе NB-IoT Development Kit МТС и Azure IoT Central", — отметили в компании.

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Кроме того, реализация гибридных сценариев позволит снизить время отклика сети. Это станет особенно заметно по мере распространения сети пятого поколения (5G) и решений на ее основе, где задержка не должна превышать трех-четырех миллисекунд. Комбинация сети пятого поколения, обработки данных на территории страны и доступ к современным облачным инструментам позволят развивать телемедицину, использовать AR/VR технологии, беспилотный транспорт.