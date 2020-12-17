МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в холдинг Veon) и Nokia заключили стратегическое партнерство в области реализации концепции Open RAN — международные открытые стандарты радиодоступа, которая позволит в будущем ускорить развертывание сетей пятого поколения (5G), сообщила пресс-служба оператора.

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"В соответствии с меморандумом, "Билайн" и Nokia планируют осуществлять совместные пилотные проекты и тестировать различные технические решения (как отдельных сетевых компонентов, так и сетей, построенных с их использованием) на базе концепции Open RAN для сети "Билайн" 4G, а в будущем и для сетей 5G. Основными площадками для проведения пилотов и тестов станут R&D-лаборатории "Билайн" и Nokia в Москве", — уточняет компания.

Концепция Open RAN предполагает создание оборудования для сетей радиодоступа на базе открытой архитектуры, что позволяет операторам интегрировать в одной сети элементы решения от разных вендоров. Использование такого подхода расширит возможности операторов и вендоров по развертыванию 5G и ускорит процесс внедрения новых технологий на существующих сетях.

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Партнеры также планируют привлекать к работе других вендоров, включая российских, поддерживающих концепцию использования открытых интерфейсов в сетях радиодоступа, чтобы на практике оценить совместимость сетевых элементов от разных поставщиков и сравнить эффективность мультивендорных RAN-сетей с традиционными "вертикальными" решениями. Среди задач сотрудничества – поиск и изучение вариантов для локализации отдельных компонентов радиооборудования для перспективных стандартов подвижной связи.