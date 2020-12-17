МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Рынок рекламных постов в экономических и политических каналах русскоязычного сегмента Telegram составляет до 10 миллиардов рублей в год, такую оценку высказал РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

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"Можно сказать, что доля Telegram растет потихоньку, впереди находятся WhatsApp и Viber, но те инструменты, которые предлагает Telegram, заинтересовали потенциальных клиентов. Думаю, что в год может идти речь до 10 миллиардов рублей, сумма в различных сегментах — политических, экономических, в продвижении", — считает Кусков.

В среду, около 16.20 мск, пользователи из разных стран мира начали сообщать о сбоях в работе Telegram. По состоянию на 16.40 мск почти 30 тысяч человек опубликовали свои отчеты о проблемах в работе мессенджера на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Примерно через час представители мессенджера сообщили, что восстановили доступ столкнувшихся с проблемами пользователей.

"Что касается выхода из строя, к сожалению, такое случается… По большому счеты, потери у каждой компании свои, в зависимости от того, кто сколько за день продает или реализует через Telegram своих товаров и услуг", — отметил эксперт.

"Будет ли Telegram компенсировать, сказать очень сложно, как правило, это можно компенсировать путем увеличения времени размещения в том Telegram-канале, который вы используете", — заключил глава TelecomDaily.