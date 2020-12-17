МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Подача иска от имени инвесторов – распространенная практика в США при существенном снижении стоимости бумаг на бирже, заявил РИА Новости представитель группы Qiwi, комментируя сообщение об иске американской юридической компании. При этом достаточной информации для анализа иска и потенциальных потерь у Qiwi пока нет.

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Бумаги Qiwi обвалились на этих новостях. На американской бирже NASDAQ 10 декабря падение достигало 20,5%. После этого американская юридическая компания The Rosen Law Firm объявила о подаче иска к Qiwi от имени инвесторов. В ее сообщении говорилось, что судебный процесс направлен на возмещение убытков инвесторам Qiwi в соответствии с федеральными законами США о ценных бумагах.

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"На данный момент нет достаточной информации как для анализа самого иска, так и для анализа каких-либо потенциальных потерь. В рамках применимого американского законодательства у истца и его представителей есть процессуальные сроки для сбора пула истцов и уточнения иска. На данный момент сложно оценить, станет ли такой иск коллективным", — добавил он.

Компания будет анализировать эти вопросы, когда и если иск в уточненном виде поступит на рассмотрение суда согласно процессуальным нормам применимого американского законодательства. До тех пор Qiwi общается со своими инвесторами в штатном режиме для разъяснения ситуации по итогам плановой проверки ЦБ, сказал представитель компании.

"Мы следим за развитием событий и, если иск переподготовится истцами и будет передан на рассмотрение в суд, предпримем все необходимые меры для содействия процессу и его благополучному разрешению", — заключил он.