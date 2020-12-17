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2020
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201217/832613277.html
Назван первый смартфон Huawei, который получит замену Android
Технологии
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Китайский технологический гигант Huawei представил бета-версию альтернативы Android — операционную систему HarmonyOS 2.0. Это было сделано в рамках презентации для разработчиков,... ПРАЙМ, 17.12.2020
huawei, диджитал, новости, технологии, ит-бизнес, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Китайский технологический гигант Huawei представил бета-версию альтернативы Android — операционную систему HarmonyOS 2.0. Это было сделано в рамках презентации для разработчиков, пишет ferra.ru.
Сейчас же инсайдеры назвали, какой именно смартфон бренда первым станет работать на ее базе.
Так, как отмечают источники, первым таким смартфоном с предустановленной HarmonyOS станет Huawei P50.
Помимо этого, поясняют источники, предполагается, что анонс этой линейки гаджетов намечен уже на первый квартал 2021 года.
Пока о Huawei P50 известно не много: ему приписывают наличие камеры с жидкостными линзами, благодаря чему гаджет сможет фокусироваться мгновенно.
Что касается официальных данных, то компания заявила о планах в 2021 году предустановить HarmonyOS на более 100 миллионов выпущенных под брендом Huawei гаджетов.Также она хочет перевести и уже выпущенные устройства на фирменную новую операционную систему.
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