2020-12-17T16:17:00+03:00
2020-12-17T16:18:49+03:00
2020-12-17T16:17:00+03:00
2020
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201217/832613452.html
В гаджетах на базе Android нашли опасную уязвимость
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Эксперты по кибербезопасности нашли уязвимость, которая может навредить миллионам гаджетов, работающих на базе платформы Android. Об этом пишет сайт Project Zero. По мнению... ПРАЙМ, 17.12.2020
android, кибербезопасность, новости, технологии
https://1prime.ru/images/83259/99/832599979.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83259/99/832599979.jpg
https://1prime.ru/images/83259/99/832599967.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83259/99/832599967.jpg
https://1prime.ru/images/83259/99/832599964.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83259/99/832599964.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201217/832613277.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Эксперты по кибербезопасности нашли уязвимость, которая может навредить миллионам гаджетов, работающих на базе платформы Android. Об этом пишет сайт Project Zero.
По мнению специалистов, эту уязвимость можно маркировать как высокого уровня опасности.
Уязвимость нашли в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno на базе Android. Такая "брешь" может возникнуть при связи структуры смартфона пользователя с дескрипторами файла уровня поддержки графики ядра (KGSL).
В то же время, отмечают специалисты, на практике атаковать гаджет через эту уязвимость достаточно сложно.
Поясняется также, что в Qualcomm уже отреагировали на запрос. Компания выпустила патч, он станет доступным широкому кругу пользователей уже январе следующего 2021 года. При этом некоторые эксперты утверждают, что принимаемой компанией меры будет не достаточно: риск атаки на гаджеты сохранится.