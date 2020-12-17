МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Эксперты по кибербезопасности нашли уязвимость, которая может навредить миллионам гаджетов, работающих на базе платформы Android. Об этом пишет сайт Project Zero. Назван первый смартфон Huawei, который получит замену Android

По мнению специалистов, эту уязвимость можно маркировать как высокого уровня опасности.

Уязвимость нашли в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno на базе Android. Такая "брешь" может возникнуть при связи структуры смартфона пользователя с дескрипторами файла уровня поддержки графики ядра (KGSL).

В то же время, отмечают специалисты, на практике атаковать гаджет через эту уязвимость достаточно сложно.

Поясняется также, что в Qualcomm уже отреагировали на запрос. Компания выпустила патч, он станет доступным широкому кругу пользователей уже январе следующего 2021 года. При этом некоторые эксперты утверждают, что принимаемой компанией меры будет не достаточно: риск атаки на гаджеты сохранится.