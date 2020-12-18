МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. На сегодняшний день не существует универсальной методики проверки, прослушивается ли телефон. Но есть ряд косвенных признаков, которые указывают на то, что телефон прослушивается, рассказал агентству "Прайм" эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин. Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать

"Поводом для беспокойства может быть внезапная повышенная сетевая активность мобильного приложения, которым владелец смартфона, возможно, даже не пользуется. Резкое увеличение потребления трафика и заряда батареи в данном случае могут послужить своеобразными "индикаторами", — пояснил эксперт.

С другой стороны, пользователю следует обращать внимание на то, как телефон работает с сетью. Например, абсолютно все операторы сотовой связи на сегодняшний день используют шифрование при передаче данных. Если смартфон сообщает, что сеть не использует шифрование, это, пожалуй, самый главный настораживающий фактор, отмечает он.

Для защиты от атаки с подменой базовой станции можно установить приложение, сверяющее идентификаторы базовых станций, с которыми работает телефон, со списком, предоставляемым сотовыми операторами, советует Курамин. Вас подслушивают: за кем следят по телефону и как это понять

Для того, чтобы пользователю максимально сохранить конфиденциальность, эксперт рекомендует установить и регулярно обновлять на смартфоне антивирусное программное обеспечение.

"Так пользователь сможет защитить себя от различных троянских программ для мобильных устройств. Для защиты от атак на радиопротоколы, используемые телефоном, можно использовать бесплатные программы для мониторинга подключения к базовой станции и выявления поддельных виртуальных базовых станций", — заключил Курамин.