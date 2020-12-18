МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Школьники идут в даркнет, поскольку устроиться на работу в сети намного проще, чем на официальную работу, а также из-за красивого слова "хакер", рассказал в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов. "Вакцину от COVID-19" в даркнете продают за 250 долларов

По его словам, подрастающее поколение гораздо больше живет в цифровом мире, чем их родители.

"Раньше разборки школьников происходили во дворах, сейчас же, если мальчики что-то не поделили, один другому взламывает страничку в "ВКонтакте". Причем если обычный работодатель школьника не может принять на работу, то даркнет запросто примет. Родители не против, что ребенок увлекается компьютером, и не знают, чем он в реальности занят, да и школьникам нравится, как это звучит, — "хакер!", — отметил он.

"А сами юные хакеры не осознают возможных последствий своих действий. Поэтому для нас и для общества в целом очень важна задача воспитания и правильного профессионального ориентирования подростков, ведь их интерес к технологиям можно направить в верное русло", — указал эксперт.

Отвечая на вопрос, стоит ли ввести в школах курс по информационной и кибербезопасности, он сказал: "Да, несомненно".

"Когда я учился в школе, у нас были уроки ОБЖ, на которых мы учились надевать противогазы. Сейчас вопросы безопасности находятся в другой плоскости. Школьникам надо прививать и финансовую грамотность, и компьютерную грамотность, и основы кибергигиены", — добавил Ляпунов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.