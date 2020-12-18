МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Россияне могут обезопасить свои данные и финансы от злоумышленников, используя онлайн-банк и корпоративные приложения на отдельном устройстве, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов. Исследование: пятая часть компаний считает кибератаки опасной угрозой

"У вас должно быть отдельное устройство (например, компьютер) для онлайн-банка и корпоративных приложений и отдельное – для посещений недоверенных сайтов. Эти два мира не должны пересекаться. Ну и, конечно, лучше не заходить туда, где предлагают что-то скачать бесплатно, без рекламы и без регистрации",- сообщил он.

По словам эксперта, люди обычно нарушают правила кибергигиены, потому что "им так удобнее" — придумать один легко запоминающийся пароль и использовать его для всех аккаунтов.

"Но важно помнить, что это удобство дорого обходится: получив ваши логин и пароль от аккаунта на одном слабо защищенном ресурсе – например, интернет-магазине, злоумышленники попробуют использовать их для взлома всех остальных ваших учетных записей. А это уже может быть и интернет-банк, и почта. Поэтому первое правило – парольная политика, длинные, сложные, неповторяющиеся пароли, которые хотя бы и раз в полгода надо менять", — советует он.

Еще одно важное правило кибербезопасности — установка обновлений программ или операционных систем. "Если у вас на телефоне, планшете или компьютере не установлено 10 обновлений, вы в опасности. … Как только у вас появляются предложения обновить ПО, нужно это делать, не откладывая. Вам дают в руки инструмент защиты – используйте его", — добавил эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.