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2020
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"Сбер" выпускает свой первый беспилотный автомобиль на дороги Москвы
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Сбер" во вторник выпускает свой первый беспилотный автомобиль на дороги общего пользования в Москве, сообщил главный исполнительный директор Sber... ПРАЙМ, 22.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Сбер" во вторник выпускает свой первый беспилотный автомобиль на дороги общего пользования в Москве, сообщил главный исполнительный директор Sber Automotive Technologies Андрей Василевский.
"Сегодня беспилотный автомобиль от "Сбера" выезжает на улицы Москвы", — сказал Василевский в ходе выступления на Urban Mobility Forum-2020.
Сбербанк в начале сентября создал дочернюю компанию Sber Automotive Technologies, которая в том числе займется созданием систем для беспилотного транспорта. Первый автомобиль планировалось выпустить на дороги в конце 2020 — начале 2021 года.
Последние несколько лет банк выстраивает свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией. В итоге, в сентябре экосистема банка получила название "Сбер".