МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Сбер" во вторник выпускает свой первый беспилотный автомобиль на дороги общего пользования в Москве, сообщил главный исполнительный директор Sber Automotive Technologies Андрей Василевский.

"Сбер" и Microsoft создали систему управления искусственным интеллектом

Сбербанк в начале сентября создал дочернюю компанию Sber Automotive Technologies, которая в том числе займется созданием систем для беспилотного транспорта. Первый автомобиль планировалось выпустить на дороги в конце 2020 — начале 2021 года.

Последние несколько лет банк выстраивает свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией. В итоге, в сентябре экосистема банка получила название "Сбер".