МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. IT-компания Merlion будет сотрудничать с экосистемой Сбербанка, стороны объявили о стратегическом партнёрстве, сообщается на сайте кредитной организации.

Merlion — один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнёрская сеть насчитывает более 5500 компаний во всех регионах РФ и странах СНГ. Компании принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк", сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник", производитель компьютеров iRU и ряд других активов. "Возможности Merlion будут интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции Сбера", — говорится в сообщении.

Новое партнёрство позволит усилить позиции Сбера в индустрии электронной коммерции и реализовать целый ряд новых возможностей для В2В- и В2С-клиентов и предложить интегрированный бесшовный клиентский опыт благодаря финансовым и технологическим решениям экосистемы Сбера. Merlion также будет активно дистрибутировать продукты экосистемы Сбера через собственные каналы, отмечает банк. Сбер подсчитал траты россиян перед Новым годом

"Электронная коммерция становится одним из ключевых драйверов развития экосистемы Сбера, поэтому развитие этого направления имеет для нас первостепенное значение. Считаем, что это партнёрство с компанией Merlion, о котором мы уже длительное время вели переговоры, откроет широкий спектр новых возможностей для наших розничных и корпоративных клиентов", — отметил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, слова которого приводятся в сообщении.

По словам гендиректора Merlion Дмитрия Виноградова, сотрудничество с экосистемой Сбера откроет новые возможности для клиентов обеих компаний не только с точки зрения более широкого выбора продукции и сервисов, но и развития пользовательского опыта. "Мы рады стать стратегическим партнёром экосистемы Сбера и надеемся, что это только начало долгого и взаимовыгодного сотрудничества", — добавил он.

В конце ноября Хасис говорил, что Сбербанк планирует по итогам 2023 года войти в топ три-пять игроков рынка электронной коммерции с общим оборотом порядка 0,5 триллиона рублей.