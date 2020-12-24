МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство "Ростелекома", МТС, "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") и "Мегафона" о создании совместного предприятия в сфере 5G, говорится в сообщении ведомства.

"21 декабря Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной связи соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации по построению сетей стандарта 5G. ФАС России согласовала сделку при условии выполнения предписания, направленного на обеспечение конкуренции на рынке оказания услуг связи", — сообщило ведомство.

В частности, согласно предписанию, участники сделки должны разработать и согласовать с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO (виртуальных — ред.) операторов связи.