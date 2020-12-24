2020-12-24T16:55:01+03:00
2020-12-24T16:55:01+03:00
2020-12-24T16:55:01+03:00
2020
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201224/832671513.html
Согласовано ходатайство операторов связи о создании предприятия по 5G
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство "Ростелекома", МТС, "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") и "Мегафона" о создании совместного предприятия в... ПРАЙМ, 24.12.2020
новости, технологии, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство "Ростелекома", МТС, "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") и "Мегафона" о создании совместного предприятия в сфере 5G, говорится в сообщении ведомства.
"21 декабря Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной связи соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации по построению сетей стандарта 5G. ФАС России согласовала сделку при условии выполнения предписания, направленного на обеспечение конкуренции на рынке оказания услуг связи", — сообщило ведомство.
В частности, согласно предписанию, участники сделки должны разработать и согласовать с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO (виртуальных — ред.) операторов связи.