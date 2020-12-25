2020-12-25T12:33:23+03:00
2020-12-25T12:33:23+03:00
2020-12-25T12:33:23+03:00
2020
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201225/832677460.html
СМИ: за атакой на Microsoft стоят "русские хакеры"
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
За недавней атакой на облачные сервисы американской корпорации Microsoft стоят "хакеры, связанные с российским правительством", пишет The Washington Post со ссылкой на источники,... ПРАЙМ, 25.12.2020
кибербезопасность, microsoft, новости, технологии
https://1prime.ru/images/83245/66/832456665.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83245/66/832456665.jpg
https://1prime.ru/images/83245/66/832456662.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83245/66/832456662.jpg
https://1prime.ru/images/83245/66/832456659.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83245/66/832456659.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. За недавней атакой на облачные сервисы американской корпорации Microsoft стоят "хакеры, связанные с российским правительством", пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как стало известно изданию, хакеры могли получить доступ к закрытым данным клиентов облачных сервисов Microsoft посредством одного из корпоративных партнеров компании, чье название не называется.
Ранее в самой компании Microsoft признали, что атаки на облачные сервисы действительно произошли, но об их источниках ничего не говорилось.
"Наше расследование недавних атак выявило несколько попыток доступа к данным. Пока нам не удалось обнаружить какие-либо уязвимости либо нарушения в продуктах Microsoft или облачных сервисах", — прокомментировал директор по коммуникациям Microsoft Джефф Джонс.
Президент Microsoft Брэд Смит в свою очередь заявил, что у компания в настоящее время не располагает данными о том, что кто-либо из пользователей компании пострадал от этих атак.