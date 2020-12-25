МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. За недавней атакой на облачные сервисы американской корпорации Microsoft стоят "хакеры, связанные с российским правительством", пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как стало известно изданию, хакеры могли получить доступ к закрытым данным клиентов облачных сервисов Microsoft посредством одного из корпоративных партнеров компании, чье название не называется.

Ранее в самой компании Microsoft признали, что атаки на облачные сервисы действительно произошли, но об их источниках ничего не говорилось.

"Наше расследование недавних атак выявило несколько попыток доступа к данным. Пока нам не удалось обнаружить какие-либо уязвимости либо нарушения в продуктах Microsoft или облачных сервисах", — прокомментировал директор по коммуникациям Microsoft Джефф Джонс.

Президент Microsoft Брэд Смит в свою очередь заявил, что у компания в настоящее время не располагает данными о том, что кто-либо из пользователей компании пострадал от этих атак.