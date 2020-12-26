МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Во время зарядки смартфона происходит нагревание зарядного элемента. Поэтому с точки зрения безопасности лучше отсоединить устройство на время разговора или говорить по громкой связи. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. Стало известно, когда "умрут" все смартфоны

Современный ритм жизни подразумевает активное использование смартфона — его приходится заряжать не раз в несколько дней, а даже несколько раз в сутки. "К счастью, сейчас есть во многих аппаратах есть функция быстрой зарядки, когда буквально за 10-15 минут у вас на телефоне восстанавливается четверть заряда", — отметил специалист.

Во время зарядки происходит нагревание зарядного элемента. Если телефон при этом "упакован" в плотный чехол, лишнее перегревание к хорошему не приведет. Так что во время зарядки, если вам нужно поговорить, лучше отсоединить устройство от сети.

Если так не получается, а зарядка на нуле, то говорите по громкой связи. "По крайней мере, в этом случае вы не будете держать его в руках, это с точки зрения безопасности гораздо лучше", — предупреждает Кусков.

Конечно, вряд ли телефон взорвется у вас в руках, но зачем рисковать здоровьем? Лучше всего пользоваться современной технологией быстрой зарядки, и во время разговора отсоединять аппарат, после чего подключать его обратно. Эксперт сказал, сколько должен стоить ваш смартфон

"Важно также, что использование смартфона для выхода в Интернет или для разговора удлиняет процесс зарядки", — заключил эксперт.