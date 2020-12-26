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Рогозин назвал глобальные цели России в космосе
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе. "Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для... ПРАЙМ, 26.12.2020
россия, дмитрий рогозин, роскосмос, новости, технологии, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе.
"Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной", — написал он в Twitter, отвечая на вопрос читателя о глобальных целях РФ в космосе.
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