МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе.

"Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной", — написал он в Twitter, отвечая на вопрос читателя о глобальных целях РФ в космосе.

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