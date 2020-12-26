МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Компания Microsoft сохраняет возможность бесплатного перехода на Windows 10 с Windows 7. Об этом рассказало издание Ferra со ссылкой на зарубежный ресурс Windows Latest. Сообщается, что для бесплатного перехода на Windows 10 надо, используя лицензионную копию Windows 7, перейти на официальную страницу загрузки "десятки" и выбрать Download Tool Now. Microsoft обновит старые версии Windows против воли пользователей

Затем, скачав утилиту Media Creation Tool (официальная программа Microsoft, прим. ред.), выбрать в ней Upgrade this PC now. Помимо этого, нужно нажать на кнопку "принять" (Accept). Важно, что выбирать нужно опцию обновления с сохранением файлов, а не "чистую" установку Windows 10.

После завершения установки необходимо подключить компьютер к интернету и, открыв Windows Update > Activation, нажать кнопку активации. Можно ввести лицензионный ключ от Windows 7. Рекомендуется скачивать ПО из проверенных официальных источников. Microsoft обновит Windows миллионам пользователей принудительно

Компания Microsoft прекратила поддержку "семерки" в январе 2020. Программа бесплатного перехода на Windows 10 закончилась в 2016, однако вышеуказанный способ бесплатного обновления продолжает работать.

По состоянию на этот год, по данным NetMarketShare, доля ПК под управлением Windows 7 составляет почти 20%. Доля машин, работающих на "десятке", более 75% (данные по ОС Windows, прим. ред.)

Обычный способ перехода на Windows 10 обойдется гражданину РФ в $199, или почти в 15 000 руб. При этом в последнее время появляются сообщения о том, что принудительные обновления Windows 10 выводят из строя ПК. Отказа от установки обновлений для пользователей не предусмотрено.

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