МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Компания "РТ-Проектные технологии" Госкорпорации Ростех, группа компаний "Селдон" и АО "Аналитический центр" создают крупнейший в стране удостоверяющий центр для выпуска электронных подписей. Его открытие позволит обеспечить клиентам поддержку на всех этапах бизнес-процессов – от получения электронной подписи до сдачи онлайн-отчетности в государственные органы.

Клиенты нового удостоверяющего центра получат возможность воспользоваться услугами в области электронного документооборота и электронного обмена данными, обмена счетами-фактурами, работы с онлайн-кассами. Также будет доступна опция организации электронных торгов и использования инфраструктуры центра для анализа данных.

"Создание совместно с группой компаний "Селдон" удостоверяющего центра становится еще одним шагом к формированию инновационной цифровой инфраструктуры в масштабах всей страны. Структура станет "единым окном" доступа ко всем цифровым услугам для предпринимателей. Это не только создание электронной подписи и работа с документами, но и широкий перечень других возможностей. К примеру, в сфере ВЭД – это сквозная международная идентификация и аутентификация при заключении сделок, система трансграничных электронных контрактов и документооборота, автоматизация таможенного администрирования и декларирования", – заявил генеральный директор АО "РТ-Проектные технологии" Сергей Ярош. "Ростех" рассказал, когда начнется массовое производство 5G-оборудования

Новая структура уже прошла процедуру аккредитации при Минкомсвязи в соответствии с новыми требованиями, а АО "Аналитический центр" получило статус доверенного удостоверяющего центра Федеральной налоговой службы России. Это дает компании право на изготовление и выдачу квалифицированных сертификатов ключей электронных подписей для юридических лиц.

Меморандум о сотрудничестве в области развития цифровых сервисов был подписан АО "РТ-Проектные технологии" Госкорпорации Ростех и группой компаний "Селдон" в апреле 2019 года.