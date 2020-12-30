МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Образование и развитие банковских экосистем при всей выгоде для конечных потребителей несут и существенные киберугрозы, заявили РИА Новости эксперты в сфере информационной безопасности.

Банки кроме традиционных финансовых услуг внедряют нефинансовые сервисы, например, доставку еды, телефонную связь и так далее, чтобы удовлетворить максимум потребностей клиентов по системе "одного окна" и зарабатывать. В результате создания такой экосистемы происходят процессы объединения информационных систем и инфраструктуры ее участников.

"То, что банки создают экосистемы, используя совместные информационные системы, конечно, несет дополнительные риски. Если сведения, составляющие банковскую тайну, будут перемешиваться с сведениями о заказах еды, такси и так далее без должной изоляции, то повышается вероятность утечек", — говорит замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. Group-IB защитила от вредоносных ботов портал HeadHunter

По словам ведущего эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, риски утечек возникают из-за использования общей инфраструктуры. "Обычно в экосистемах используется единая учётная запись для всех сервисов, то есть если один из сервисов будет взломан, то у злоумышленника есть шанс получить информацию о гражданах и по другим сервисам сразу", — добавил руководитель группы развития бизнеса центра продуктов Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар" Алексей Кубарев.

Персональные данные обычно используются в мошеннических схемах, и поскольку в экосистемах их — целая кладезь, для злоумышленников они представляют особую ценность, уверены эксперты.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Таким образом, чем больше данных о человеке в одном сервисе, тем это более привлекательная цель для злоумышленника, подытожил руководитель отдела консалтинга Group-IB Андрей Алябьев.

Голованов в связи с этим отметил, что в России в крупных корпорациях отношение к киберзащите очень ответственное, в то время как у небольших компаний может быть недостаточно ресурсов и навыков для обеспечения должного уровня безопасности. "Скорее всего, при присоединении к экосистеме принимаются меры, чтобы снизить потенциальные киберриски, но предусмотреть всё часто невозможно", — отметил эксперт.

Кроме того, в настоящее время вопрос взаимодействия большого числа организаций при обработке персональных данных слабо регулируем, и необходимы поправки в соответствующий закон, считает руководитель группы консалтинга центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Павел Новожилов. Россия и США продолжат бороться на рынке газа в 2021 году

"Государство должно регулировать подходы и методы развития финансовых экосистем, принуждая их владельцев обеспечивать безусловное исполнение лучших практик в обеспечении информационной безопасности персональных данных", — уверен глава службы безопасности "РГС банка" Валерий Антонов.

В то же время со стороны непосредственного регулятора финансовой сферы — Банка России в настоящее время не требуется особого подхода к регулированию экосистем: достаточно просто не забывать о действующих требованиях в области безопасности, добавляет директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов.

"Данная сфера не нуждается ни в каких особенных подходах, в случае если законодательство о персональных данных в России будет налажено", — заключает техдиректор Qrator Labs Артем Гавриченков.