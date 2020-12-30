МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Портал Gizmochina опубликовал рейтинг лучших смартфонов на базе Android, выпущенных в 2020 году, разделив их на несколько категорий. Эксперты назвали главные недостатки современных смартфонов

Так, "флагманом с лучшим соотношением цены и качества" стал Xiaomi Mi 10Т 5G. Эксперты оценили качество ЖК-дисплея и процессора, объем аккумулятора на 5000 мАч, а также поддержку быстрой зарядки 33 Вт. В данной категории специалисты также высоко оценили Samsung Galaxy S20 FE.

Лучшим "универсальным флагманом" по версии издания является Xiaomi Mi 10, "почетное упоминание" получил Samsung Galaxy S20.

Первое место в категории "камерофонов" в 2020 году эксперты отдали Huawei Mate 40 Pro+. Отмечается, что данное устройство оснащенно пятью камерами, позволяющими делать фотографии высокого качества при любом освещении.

Лучшим складным смартфоном в рейтинге оказался Samsung Galaxy Z Fold 2, оснащенный мощным процессором, большими экранами и хорошей батареей.

В категории бюджетных устройств с поддержкой 5G лучшим по версии Gizmochina является OnePlus Nord. Смартфон был представлен как первое бюджетное устройство бренда за долгое время. Этот гаджет имеет AMOLED-дисплей с частотой 90 герц, шесть камер, а также аккумулятор, поддерживающий быструю зарядку.