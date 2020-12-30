МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Авторами инициативы стали депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Согласно документу, за неудаление запрещенного контента владельцем сайта, информационного ресурса или хостинга будет грозить штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч, для юрлиц — от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Пользователи Facebook и Instagram сообщили о сбоях в работе соцсетей

Если подобное правонарушение совершено повторно, то штраф возрастет и составит для граждан — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 тысяч до 800 тысяч, а для юрлиц — от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, "полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено". При этом штраф не может составить менее 4 миллионов рублей.

В случае неудаления информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы будут выше: для граждан — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц — от 3 миллионов до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент гражданам грозит санкция в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, должностным лицам — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, юрлицам — от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, мини