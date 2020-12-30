МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Сбербанк разместил на своем сайте итоговый релиз за 2020 год, который написан текстовой моделью GPT-3. "Сбер" запускает сервис облачного гейминга

Релиз из трех абзацев называется "Итоги 2020 года от "Сбера". "Сбербанк России продолжает участвовать в решении глобальных проблем, которыми тревожит человеческий и технический прогресс: ищет оптимальные решения глобальных экологических задач и решает накопившиеся конфликты. Мы за сохранение природы нашей планеты!" — указывает в частности ИИ, допустив несогласования и несостыковки в предложении.

Пресс-служба пояснила, что написание итогового текста доверили нейросети ruGPT-3. В его основе — несколько десятков релизов, выпущенных в течение всего года.

"Итоговый текст нам очень понравился, но, увы, ни слова правды в нём нет. Искусственный интеллект уже способен более-менее связно формулировать предложения, но путается в логике и фактах. А значит, по крайней мере, в следующем году заменить нас на нейронку не удастся", — заявили в пресс-службе.

В середине декабря первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что крупнейший российский банк в этом году благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта дополнительно заработал более 60 миллиардов рублей, в следующем рассчитывает на увеличение показателя в 1,5 раза, до 90 миллиардов рублей.