МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Минцифры РФ продлило еще на полгода — до 30 июня 2021 года — эксперимент по предоставлению гражданам безвозмездного доступа к интернету для использования социально значимых сайтов. Соответствующий приказ подписал глава Минцифры Максут Шадаев, сообщили РИА Новости в министерстве.

Инициатива проекта "Доступный интернет" — бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам — принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря. Как сообщили в министерстве, на сегодня такой возможностью воспользовались уже 1,8 миллиона человек.

Параллельно с реализацией "пилота" Минцифры разработало законопроект о бесплатном доступе к социально значимым интернет-сервисам, правительство 29 декабря внесло его в Госдуму. Обнаружена опасная уязвимость в Google-документах

"Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев подписал приказ о продлении до 30 июня 2021 года "пилота" по предоставлению гражданам безвозмездного доступа к интернету для использования социально значимых сайтов", — сказали в Минцифре.

"Возможность получения пользователями бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам особенно актуальна в период пандемии. Проект демонстрирует востребованность у граждан", – передала пресс-служба министерства слова замглавы Минцифры Олега Иванова.

В ведомстве напомнили, что к участию в проекте Минцифры пригласило всех операторов связи, работающих на территории РФ. Компании могли направить соответствующую заявку в министерство. "С начала проведения эксперимента его участниками стали пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющие интернет 70% домохозяйств в России: "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "Мегафон", "Эр-Телеком". Позднее к ним присоединились виртуальный оператор мобильной связи "СберМобайл" и ряд региональных операторов", — уточнили в министерстве.

В настоящее время в перечень социально значимых информационных ресурсов входит 371 сайт. Перечень разделен на несколько категорий: "коммуникационные сервисы", "агрегаторы социально значимой информации", "национальная культура и традиции", "непрерывное образование и повышение квалификации" и другие.