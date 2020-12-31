МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Новогодние праздники часто приводят к дополнительному всплеску обращений в сервисные центры для починки смартфонов, в этот период их чаще обычного забывают в сугробе, роняют на лед или даже с балкона, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. Эксперт рассказал, как понять, что ваш смартфон взломали

"Этот год ‒ аномальный. Из-за пандемии коронавируса большинство массовых мероприятий отменено, и в целом динамика нашей жизни снизилась. Можно говорить о том, что риск потерять, разбить или утопить смартфон стал существенно меньше, чем обычно, но он есть", – считает эксперт.

В любом случае смартфоны и данные, которые в них хранятся, в праздники находятся под угрозой, отметил Рябинин.

Эксперт советует заранее позаботиться о безопасности и на всякий случай делать бэкапы, то есть создавать резервные копии всех данных смартфона. Хранить их лучше на отдельном устройстве.

"На мой взгляд, правильно будет постоянно делать резервные копии своего устройства. В случае неприятного стечения обстоятельств можно обратиться либо в проверенный сервис, либо купить новый смартфон. И если у вас будет резервная копия, то в любом случае легко восстановить данные после ремонта или покупки нового гаджета", – дал совет Рябинин.

Читайте также:

Эксперты назвали главные недостатки современных смартфонов