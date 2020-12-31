МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. "Газпром" и "Роскосмос" подписали соглашение о сотрудничестве, в котором выразили заинтересованность в создании космических аппаратов на мощностях сборочного производства "Газпрома", говорится в сообщении газового холдинга.

Представители "Газпрома" и "Роскосмоса" провели встречу, на которой обсудили ход работ по строительству "Газпромом" сборочного производства космических аппаратов (СПКА) в Московской области, а также вопрос вхождения "Роскосмоса" в уставный капитал компании-оператора проекта – "Газпром СПКА".

"В ходе мероприятия генеральный директор АО "Газпром космические системы" Дмитрий Севастьянов и (глава "Роскосмоса" — ред.) Юрий Урличич подписали соглашение о сотрудничестве. В документе, в частности, отражена заинтересованность Госкорпорации "Роскосмос" в создании космических аппаратов на мощностях СПКА", — сообщается в релизе. "Газпром" продлил контракт на поставку газа в Армению

Госкорпорация также готова использовать данные дистанционного зондирования Земли со спутника "СМОТР-В". Он планируется к запуску в 2024 году и будет, в том числе, оснащен оборудованием для мониторинга выбросов парниковых газов. "Газпром" предоставит "Роскосмосу" до 30% производительности этого космического аппарата.

Стороны также проработают возможность использования сети приемных станций Единой информационной системы зондирования Земли, созданной "Роскосмосом", для получения данных с космических аппаратов "Газпрома".

СПКА – первое в истории современной России предприятие полного цикла по сборке и испытанию космических аппаратов. Строительство начато в ноябре 2019 года. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году. Предприятие будет выпускать космические аппараты гражданского назначения для группы "Газпром" и других заказчиков, включая "Роскосмос". Речь идет, в частности, о развитии орбитальной группировки спутников связи "Ямал" и спутников дистанционного зондирования Земли "Смотр". Мощности предприятия также планируется задействовать при реализации перспективной программы "Сфера" для создания многоспутниковой орбитальной группировки.