МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Первые поставки системы "Лаборатории Касперского" "Антидрон", позволяющей обнаруживать дроны поблизости, в страны СНГ и Европы начнутся в 2021 году, сообщил РИА Новости руководитель проекта Kaspersky Antidrone Владимир Туров. Касперский рассказал, каким будет смартфон с ОС Kaspersky

Система "Антидрон" позволяет обнаружить дроны, подлетающие к объекту, а затем посадить их, либо послать обратно, либо оглушить. Она использует нейронную сеть для обнаружения и классификации беспилотников в автоматическом режиме. Такая система может использоваться как на спортивных мероприятиях и в аэропортах, так и для нужд частного бизнеса.

"Мы уже на этапе подписания соглашений по продаже систем "Антидрон" с рядом компаний, но назвать компании пока не можем. Первые поставки будут в страны СНГ и Европу. В России наша система находится в стадии пилотирования, потому что пандемия сдвинула сроки. В основном пилоты проходят у компаний сферы промышленности, есть и у транспортного сектора, но меньше — из-за отсутствия полномасштабного регулирования и разрешений. Фактические продажи систем мы планируем начать примерно через полгода", — сообщил руководитель проекта.

"Система представляет собой программное обеспечение, которое на основании данных из различных источников позволяет определить приближение дрона, навести на него антенны-"глушилки" и без вреда для беспилотника посадить его на землю в точке ограничения полетов или вернуть в точку взлета. Системы производятся в партнерстве с немецкой компанией Rohde&Schwarz, которая имеет представительства в ряде стран мира, поэтому аппаратная часть будет доступна практически везде", — добавил Туров.