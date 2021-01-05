МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Оптимальная периодичность смены паролей в различных сервисах составляет примерно один год. При этом следует иметь в виду что мошенники могут подобрать код, если он состоит из какого-либо слова. Об этом написала "Российская газета" со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности. Эксперт сказал, почему надо придумывать разные пароли для каждой площадки

Николай Анисеня, руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies, отметил, что "пароли до сих пор остаются одним из самых простых и надежных способов аутентификации. Несмотря на то, что разработчики мобильных приложений теперь все чаще предоставляют различные варианты упрощенной аутентификации, в частности с использованием биометрии, у паролей остается одно важное преимущество — их проще сменить".

Эксперт подчеркнул, что регулярная смена паролей — это хорошая профилактика для защиты от подобных утечек. "Но для большей надежности я бы рекомендовал дополнительно использовать второй фактор аутентификации: одноразовые пароли из приложений-генераторов (например, google authenticator) или хотя бы из смс", — добавил Анисеня.

Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ, заметил, что даже при условии использования вами в качестве пароля какого-либо слова, пусть даже и заумного, злоумышленник может его угадать, пользуясь способом, похожим на метод "грубой силы" — только вместо подбора сочетаний букв, цифр и символов, программа будет подбирать слова по обычному словарю. "Обмануть такую программу получится только в том случае, если ваш пароль состоит из нескольких несвязанных друг с другом слов, например "ЗвездаКотенокТеньМашина", — пояснил он.