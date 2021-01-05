МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Компания Microsoft запланировала радикальное визуальное обновление операционной системы (ОС) Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge. Microsoft обновит старые версии Windows против воли пользователей

Согласно его информации, недавно Microsoft опубликовала список вакансий в компании. Одна из вакансий была на место программиста в команде Windows Core User Experience. Описание к вакансии гласило, что программист будет работать над "радикальным визуальным обновлением возможностей Windows", которое сказало бы пользователям о том, что "Windows ВЕРНУЛАСЬ".

Позже компания удалила подобные описания. Как сообщает портал, визуальное обновление ОС может произойти в конце 2021 года. У проекта также якобы имеется кодовое имя — Sun Valley.

Речь идет о новом визуальном оформлении меню "Пуск", "Проводника" и других встроенных приложений. Вероятно, изменения будут направлены на создание ощущения единого дизайна во всех частях ОС.