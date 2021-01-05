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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210105/832751101.html
Microsoft запланировала радикальное визуальное обновление Windows 10
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Компания Microsoft запланировала радикальное визуальное обновление операционной системы (ОС) Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge. Согласно его информации, недавно... ПРАЙМ, 05.01.2021
windows, microsoft, новости, технологии
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Компания Microsoft запланировала радикальное визуальное обновление операционной системы (ОС) Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Согласно его информации, недавно Microsoft опубликовала список вакансий в компании. Одна из вакансий была на место программиста в команде Windows Core User Experience. Описание к вакансии гласило, что программист будет работать над "радикальным визуальным обновлением возможностей Windows", которое сказало бы пользователям о том, что "Windows ВЕРНУЛАСЬ".
Позже компания удалила подобные описания. Как сообщает портал, визуальное обновление ОС может произойти в конце 2021 года. У проекта также якобы имеется кодовое имя — Sun Valley.
Речь идет о новом визуальном оформлении меню "Пуск", "Проводника" и других встроенных приложений. Вероятно, изменения будут направлены на создание ощущения единого дизайна во всех частях ОС.