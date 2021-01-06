МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Обезопасить себя от уловок мошенников в случае утечек персональной и конфиденциальной информации в сеть можно, проявляя бдительность и меньше доверия к незнакомым и подозрительным людям, рассказал РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

"Единственное, что можно сделать, это никому не доверять и постоянно помнить, что ваши данные могут утечь и стать известными кому угодно", — сказал он, отвечая на вопрос, что делать россиянам, чьи данные уже попали в сеть. Бычий тренд. Куда вкладывать деньги после 1 января

"Поэтому знание вашего имени, паспортных данных, остатков на счете и ключевых слов совершенно не означает, что тот, кто вам звонит или пишет – тот, за кого он себя выдает", — добавил эксперт.

О ФЕЙКОВЫХ БАЗАХ ДАННЫХ

Злоумышленники в 2020 году стали чаще выставлять на продажу фейковые базы данных, это связано с растущей популярностью телефонного мошенничества, рассказал в интервью РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

"В прошлом году число фейковых баз было единичным, поскольку на черном рынке еще хватало реальных данных по клиентам банков, которые использовались криминальными кол-центрами. Однако в этом году мы зафиксировали не менее десятка попыток продажи фейковых банковских баз и как минимум двух продавцов, специализирующихся на этом "товаре". И это связано с тем, что многие коммерческие банки усилили меры безопасности и массовые утечки данных их клиентов прекратились", — сообщил он. Куда дешевле всего поехать на отдых в январе

"Однако криминал за прошедшие три года "вошел во вкус" телефонного мошенничества и требует все больше и больше данных. Неудивительно, что появились и те, кто решил на этом заработать", — добавил он.