МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Получение Федеральной налоговой службой информации об электронных кошельках россиян в будущем может привести к всплеску мошенничеств в России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на мнение политолога, экономиста и член генсовета "Деловой России" Антона Любича. Эксперт рассказал, как обезопасить себя от утечек баз данных

Он отметил, что, хотя ФНС России получает доступ к данным пользователей сервисов ЮMoney, QIWI Кошелек и WebMoney, чтобы контролировать отмывание денег и получать сведения о незадекларированном доходе, на практике это может привести к взиманию дополнительных налогов и сборов, а также росту киберпреступности. Эксперт предупредил, что "в будущем это грозит появлением в сети Интернет новых баз данных владельцев кошельков".

Руководитель аналитического центра Zecurion, разрабатывающего DLP-системы для защиты от утечек информации, Владимир Ульянов также отметил, что чем больше людей имеет доступ к данным, тем больше вероятность слива информации в Сеть. "Утечка данных может произойти на разных этапах — как с передающей стороны, так и с получающей. Причем не всегда по злому умыслу: часто по незнанию, неаккуратности или из-за неправильных настроек. Поэтому такая проблема есть", — объяснил он.

Специалист также добавил, что в рамках этой перспективы риски попадания данных россиян в руки к мошенникам повысятся, но незначительно. Он признал, что с безопасностью данных в России в целом есть некоторые сложности, однако подобное требование в рамках финансового контроля назвал вполне "прогнозируемым явлением".