МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Благодаря встроенной в мессенджер функции "Люди рядом" можно с точностью до нескольких десятков метров определить местоположение того или иного пользователя Telegram. Об этом рассказало издание "Популярная механика".

В прошлом году этот популярный мессенджер обновил функцию "Люди рядом", которая предназначена для общения тех его пользователей, которые находятся поблизости. Чтобы увидеть их (и, что важно, "засветиться" самому), нужно зайти в Telegram, перейти в раздел "Контакты" и нажать сверху "Найти людей рядом". Теперь пользователи мессенджера рядом с вами смогут увидеть вас в списке и отправлять вам сообщения — даже если вы закроете приложение.

Отключить отображение профиля в списке людей рядом можно в любой момент — нужно лишь нажать "Не показывать меня". По умолчанию функция выключена, а для её работы нужно чтобы в Telegram была разрешена геолокация и показ фотографии. Радиус действия функции примерно равен 12 километрам, а количество отображаемых пользователей — 100. Стало известно, когда "умрут" все смартфоны

Американский специалист по кибербезопасности Ахмед Хасан опубликовал в своём блоге результаты собственного расследования, посвящённого этой функции. Несмотря на то, что Telegram показывает лишь расстояние до того или иного пользователя в списке, определить его точное местоположение можно при помощи триангуляции. Для этого нужно дважды изменить своё местоположение, отмечая каждый раз расстояние до пользователя, а затем нанести на карту три круга с центром в своих координатах и радиусом, равным найденному расстоянию. Пользователь будет находиться в точке пересечения окружностей.

Для изменения своего местоположения не нужно даже гулять со смартфоном в руке, ведь существует множество простых способов подмены геолокации. В качестве демонстрации Хасан выбрал произвольную точку и нашёл реальное местонахождение случайного пользователя. По его мнению, неосторожные пользователи мессенджера могут из-за этого стать жертвами киберпреступников и прочих мошенников.

Блогер написал о своих наблюдениях в службу поддержки Telegram. Однако разработчики уверили его, что это не похоже на проблему с безопасностью и призвали всех пользователей внимательно отслеживать ту информацию, которую они активируют в мессенджере.